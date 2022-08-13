Швеция рассказала об убытках у граждан на фоне экспорта электроэнергии в ЕС

Министр Фарманбар заявил об убытках у шведов на фоне экспорта электроэнергии в Европу

Граждане Швеции терпят убытки, при этом страна остается крупнейшим поставщиком электроэнергии в Европе. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар.

«Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе — у нас электричества в избытке, — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте», — рассказал он.

По словам Фарманбара, несмотря на то, что правительство делает все, чтобы снизить цены и помочь домохозяйствам, шведы терпят большие убытки. Гражданам предлагают приобретать энергосберегающие приборы и пользоваться субсидиями.

Фарманбар исключил введение норм потребления энергии, однако добавил, что власти, моделируя ситуацию с электроэнергией, установили, что страна столкнется с ее недостатком в шести процентах случаев.