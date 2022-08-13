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В США заявили о «разорванной на части» стране

Обозреватель TAC Дреер заявил, что США находятся на пороге тоталитаризма

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

США находятся на пороге тоталитаризма, в стране растет уровень радикализма, и все больше людей примыкают к ультраправому лагерю, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Род Дреер (Rod Dreher).

По его словам, это естественная реакция консервативной части населения на тоталитарное поведение левых, которое поддерживается на государственном уровне. Его поразил радикализм, к которому приходят очень многие люди. «Я услышал о чьих-то уже взрослых детях, которые вдруг сменили взгляды на крайне левые, и о том, как из-за этого у них испортились отношения с родителями», — отметил автор.

По его словам, университеты все чаще требуют заполнения анкет для выяснения отношения к разнообразию, равенству и инклюзивности. «Часто эти анкеты оцениваются и проверяются на предмет приверженности кандидатов правильным "ценностям"», — подчеркнул он.

По мнению автора, Соединенные Штаты «разорваны на части». «Правящий класс явно готовит новые репрессии несогласных принимать воук-идеологию (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости — прим. "Ленты.ру"). И в какой-то момент они наверняка зайдут слишком далеко. Скажем, начнут вербовать детей в транс-культ и вбивать с этой целью клин между ними и их родителями», — подчеркнул он.

Ранее журналист Дэвид Голдман (David Goldman) заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке».

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Марина Совина
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