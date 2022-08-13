Пострадавшего при взрыве снаряда в Белгороде ребенка отправили в Москву

Глава Белгородской области Гладков: раненного при взрыве снаряда ребенка везут в Москву

Пострадавшего при взрыве боеприпаса ребенка из Белгородской области отправили на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, власти Белгородской области будут следить за состоянием раненного при детонации снаряда.

«Верю, что он справится со всеми испытаниями. Вся Белгородская область за него переживает и желает скорейшего выздоровления. Обязательно будем помогать и ему, и семье», — заявил глава региона.

Также Гладков поручил местным властям провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, чтобы те донесли до детей опасность игр с боеприпасами.

Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Белгородского района. Как сообщил губернатор, мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, его госпитализировали в реанимацию.