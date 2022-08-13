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В Самаре пройдет фестиваль набережных

Фестиваль набережных «ВолгаФест-2022» пройдет в Самаре

Фото: Shutterstock

В Самаре в конце августа пройдет фестиваль набережных «ВолгаФест-2022». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.

Мероприятие состоится на первой очереди набережной города с 23 по 28 августа. Главной темой фестиваля станет детство. «Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети — пережить яркие моменты», — пояснили в правительстве.

Так, на набережной возведут фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Там для посетителей ежедневно будут организована образовательная программа, спектакли, концерты и танцевальные перформансы. Кроме того, на пляже соорудят игровую площадку с лабиринтом и импровизированными раскопками вымышленного 10-метрового Волгозавра.

Фестиваль «ВолгаФест» проходит в Самаре с 2015 года. В прошлом году его посетило около 300 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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