Талибы прилетят в Москву в годовщину захвата власти в Афганистане

Делегация «Талибана» посетит Москву и Казань в годовщину взятия Кабула 15 августа

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи посетит Москву во вторник, 15 августа, вместе с ним в российскую столицу прилетит делегация афганского правительства, назначенного запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в разговоре с РИА Новости.

Стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Затем делегация «Талибана» отправится в Казань. Жирнов объяснил это тем, что стороны должны развивать межрегиональные связи.

Визит талибов выпадает на годовщину взятия Кабула и установления власти в Афганистане.

Замглавы Торговой палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн ранее рассказывал, что страна ведет переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов. По данным РБК, Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла. В ответ страна экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.