Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ

Терапевт Лапа: синюшный цвет губ указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой

Фото: Shutterstock

Определенный цвет губ может указывать на проблемы со здоровьем. Синюшный оттенок иногда свидетельствует о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подобные признаки в разговоре с «Газетой.Ru» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам эксперта, при наличии синюшного цвета губ необходимо обратиться за медицинской помощью. «Синяя кайма вокруг губ свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности, желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью», — объяснила Лапа.

Что касается бледных губ, то они свидетельствуют о нехватке железа. Ярко-красный оттенок считается признаком аллергической реакции, при которой проявляется отек. Подобный оттенок также может свидетельствовать о повышенной температуре тела.

Ранее стоматолог Глеб Пекли рассказал, что летом у людей меняются пищевые привычки: они едят больше мороженого и ягод и пьют газировку, что влияет на зубную эмаль и провоцирует кариес. Поэтому специалист порекомендовал в сезон отпусков заниматься профилактикой болезней зубов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о полном контроле над селом Уды
В Турции обнаружены еще две связанные с Абрамовичем яхты
Появились подробности о пострадавших при взрыве в торговом центре в Ереване
Момент мощного взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
Названа возможная причина мощного взрыва в торговом центре Еревана
Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
В Роспотребнадзоре оценили риски заражения лихорадкой Западного Нила в России
Назван указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ
Появилось видео с места мощного взрыва в торговом центре Еревана
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.