Три сирийских военных погибли при атаке Израиля в окрестностях Дамаска

SANA: три сирийских солдата погибли и три ранены при атаке Израиля в окрестностях Дамаска

Израиль нанес в воскресенье, 14 августа, ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя командования Вооруженных сил арабской республики.

По его данным, в результате израильской атаки погибли три солдата, еще трое получили ранения. Военный представитель уточнил, что нападение было совершено из воздушного пространства Ливана, также были атакованы наземные объекты к югу от портового города Тартус. Сирийские средства противовоздушной обороны «открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет».

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, саммит прошел в астанинском формате. По итогам встречи в совместном заявлении было определено, что сирийский кризис можно разрешить только дипломатией.