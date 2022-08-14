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Три сирийских военных погибли при атаке Израиля в окрестностях Дамаска

SANA: три сирийских солдата погибли и три ранены при атаке Израиля в окрестностях Дамаска

Фото: Reuters

Израиль нанес в воскресенье, 14 августа, ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя командования Вооруженных сил арабской республики.

По его данным, в результате израильской атаки погибли три солдата, еще трое получили ранения. Военный представитель уточнил, что нападение было совершено из воздушного пространства Ливана, также были атакованы наземные объекты к югу от портового города Тартус. Сирийские средства противовоздушной обороны «открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет».

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, саммит прошел в астанинском формате. По итогам встречи в совместном заявлении было определено, что сирийский кризис можно разрешить только дипломатией.

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Марина Совина
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