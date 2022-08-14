Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Халатность сотрудников аэропорта попала на видео и вызвала возмущение в сети

Сотрудники аэропорта в Австралии, снимавшие на работе видео в TikTok, вызвали споры в сети

Австралийский турист случайно снял на видео танец сотрудников аэропорта и поделился им в TikTok. Ролик вызвал бурное обсуждение в сети, на него обратили внимание в Daily Mail.

Так, мужчина увидел, как перед терминалом аэропорта две сотрудницы авиагавани включили камеру на телефоне и начали двигаться под музыку, записывая на видео свои движения. Позже к ним присоединились еще трое человек — все вместе они продолжили танцевать. В подписи к публикации турист поиронизировал, что пока персонал развлекается на рабочем месте, аэропорты по всей стране объявляют о массовой нехватке кадров. Тем не менее, он заметил, что на видео попали сотрудники клининга, которые убирают борт после рейса.

Ставший вирусным ролик вызвал неоднозначную реакцию в сети. Так, некоторые пользователи обвинили сотрудников аэропорта в халатном отношении к обязанностям, другие посчитали, что небольшой отдых никому не повредит. «Мда уж, поколение Z. Теперь понятно, почему у нас в стране всего не хватает», «TikTok в одиночку разрушил трудовую этику», «Нам всем нравится TikTok, но не снимать же видео на работе...» — возмутились одни комментаторы. «Если задержки рейса из-за таких милых танцев, я вообще не злюсь», «Давайте порадуемся, что им нравится их работа и они умеют веселиться!» — возразили другие юзеры.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали условие для прекращения отношений между Россией и США
В Венгрии назвали ошибочной санкционную политику Евросоюза
Халатность сотрудников аэропорта попала на видео и вызвала возмущение в сети
Психолог назвал способы повышения мотивации коллектива к работе летом
Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценили
Гигантский попугай ара сбежал от россиянки и воссоединился с ней через три дня
В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рынке
Макларен призвал допустить россиян до международных турниров
В Норвегии усыпили полюбившуюся людям моржиху Фрейю
Арестованный в Москве за педофилию американец обвинил жену в клевете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.