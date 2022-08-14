В Норвегии усыпили полюбившуюся людям моржиху Фрейю

В Норвегии полюбившуюся людям моржиху Фрейю усыпили из-за ее опасности

В Норвегии специалисты управления по рыболовству усыпили полюбившуюся людям 600-килограммовую моржиху Фрейю из-за того, что сочли ее опасной. Об этом сообщается в пресс-релизе управления.

«Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека», — заявил глава управления Франк Бакке-Йенсен.

В сообщении уточняется, что процедуру провели рано утром 14 августа, усыпление совершили гуманным способом в соответствии с правилами эвтаназии морских млекопитающих. Тушу животного направили специалистам для обработки и ветеринарного осмотра.

В управлении отметили, что жители Осло и туристы игнорировали рекомендации держаться на расстоянии от Фрейи, фотографировались с ней и пытались погладить. Специалисты решили, что Фрейя потенциально опасна для людей.

В публикации уточняется, что специалисты рассматривали разные варианты решения проблемы, однако пришли к выводу, что переместить животное невозможно из-за «существенных сложностей».

«Мы понимаем, что данное решение может вызывать реакцию общественности, однако я твердо уверен, что это был правильный поступок. Мы с огромным уважением относимся к благополучию животного, однако человеческая жизнь и безопасность должны быть в приоритете», — заключил Бакке-Йенсен.

По данным СМИ, Фрейю видели и в других странах — Великобритании, Нидерландах, Швеции и Дании, хотя подтверждений, что это была именно она, нет. Сообщалось, что Фрейя перевернула и затопила несколько лодок, однако информации о том, что она навредила людям, нет.

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