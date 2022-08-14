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Катар введет условие для въезда туристов из-за ЧМ по футболу

С ноября туристы смогут въехать в Катар только при наличии удостоверения болельщика ЧМ

Фото: Wang Dongzhen / XinHua

Туристы, не обладающие видом на жительство, с начала ноября смогут въехать на территорию Катара только при наличии удостоверения болельщика чемпионата мира по футболу — Hayya card. Об этом нововведении заявил в эфире телеканала Al-Kass TV исполнительный директор платформы Hayya Саид аль-Кувари.

«С начала ноября обязательным условием для въезда в Катар станет наличие карты болельщика Hayya, а одно из важнейших условий ее оформления — получение билета на матчи чемпионата мира», — отметил аль-Кувари.

Иностранным болельщикам, по словам аль-Кувари, для подачи заявки на получение карты Hayya необходимо приобрести билеты на ЧМ-2022 и обеспечить себя жильем. Карта дает право на пребывание на территории страны до 23 января. При этом он подчеркнул, что катарских подданных и иностранных резидентов будут пускать — они могут свободно выезжать и въезжать в страну без удостоверения болельщика в течение этого периода.

Возможность приехать в страну и вернуться обратно в тот же день болельщикам из соседних стран есть — регистрация будет доступна через специальную платформу, которую будут обслуживать в Hayya card.

12 августа Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла дату начала чемпионата мира 2022 года в Катаре на один день. Матч между сборными Катара и Эквадора был вынесен на отдельный день — 20 ноября. Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Юлия Мискевич
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