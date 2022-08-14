Мать и дочь с 20-летней разницей в возрасте приняли за сестер в сети

Блогершу Анеку Айтимову и ее 13-летнюю дочь в черных платьях приняли за сестер в сети

Стилистка и блогерша Анека Айтимова запечатлела на камеру себя вместе с дочерью-подростком в похожих нарядах и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Для совместного видео 33-летняя юзерша с никнеймом aneka_aitimova позировала в черном макси-платье с открытой спиной, сандалиях и плетеной сумкой-шопером. В то же время ее 13-летняя дочь показала образ в сарафане с украшенными воланами бретелями и кедами. «Родив ребенка в 20 лет, я и представить не могла, что у нас будут такие отношения», — призналась Айтимова.

Ролик набрал более 64,5 тысячи просмотров. Пользователи сети приняли героинь материала за сестер, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, и сделали им комплименты в комментариях. «Не буду врать, выглядите вы как сестры», «Сначала я не поняла, кто мать, а кто дочь», «Ты до сих пор выглядишь на 20 лет», — писали юзеры.

В июле жительницы Великобритании сделали популярную процедуру в дешевом салоне и рассмешили соседей своим нелепым преображением. Так, мать и дочь остались с чересчур широкими и темными бровями после их коррекции и окрашивания за 14 фунтов стерлингов (около тысячи рублей) в располагавшейся в торговом центре студии.