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Туристам раскрыли способ незаметно пронести на борт дополнительную ручную кладь

Турист посоветовал брать пальто с карманами, чтобы незаметно взять больше вещей в самолет

Фото: Cadu Rolim / Globallookpress.com

Профессиональный путешественник поделился с туристами лайфхаком, как незаметно пронести на борт самолета вещи, которые не уместились в ручную кладь. Об этом сообщает The Sun.

По словам Ли Томпсона (Lee Thompson), соучредителя компании Flash Pack, занимающейся организацией групповых поездок, для этого с собой нужно взять с собой большой пакет, а также надеть куртку или пальто с большими карманами и доверху набить их предметами, которые понадобятся в поездке.

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Эксперт пояснил, что потом вещи можно положить в эту сумку и получить таким образом дополнительную ручную кладь, уже находясь в самолете. Он также раскрыл туристам способ компактной упаковки чемодана.

В частности, для экономии пространства Томпсон посоветовал каждую деталь гардероба свернуть в рулон. Помимо этого, он порекомендовал вообще брать с собой меньше одежды.

Ранее в июне специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler, специализирующегося на советах по хранению вещей, показали несколько простых лайфхаков для комфортного путешествия и правильного сбора чемодана в поездку. В частности, они порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, украшения посоветовали продевать через соломинку для питья, чтобы они не потерялось среди вещей и не спутались.

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Ксения Жарова
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