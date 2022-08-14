Посол Украины открыл сбор средств на обучение дочери в Лондоне

Посол Украины Мирошниченко в соцсетях открыл сбор средств на обучение дочери в Лондоне

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост с просьбой помочь собрать средства на обучение его дочери в Лондоне.

По его словам, девушка планирует начать обучение в Университетском колледже Лондона. «Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон», — написал он.

Мирошниченко призвал подписчиков помочь собрать деньги на первый год обучения и проживания дочери в Великобритании. Он дополнил пост ссылкой на страницу для сбора средств. По данным страницы, чтобы оплатить первый год обучения и проживания в Лондоне, дочери посла необходимо 30 тысяч фунтов стерлингов.

В марте 2021 года сообщалось, что дочь посла России в Алжире Игоря Беляева обокрал ее сообщник. К девушке обратился мужчина с предложением сделать слепок ее ювелирных изделий. В результате злоумышленник, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, украл часы Rolex, браслет и кольца Chopard, а также подвески Carrera. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

