Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли

Глава Минпромторга Афганистана Азизи сообщил о планах обсудить с РФ упрощение торговли

Министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что делегация ведомства встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса и обсудит закупку продовольствия, а также вопрос о том, в какой валюте вести торговлю. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, представители министерства обсудят с российскими компаниями упрощение двухсторонней торговли. «Мы хотим нарастить объем торговли с Россией», — сказал глава Минпромторга .

Замглавы Торговой палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн ранее рассказывал, что страна ведет переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов. По данным РБК, Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла. В ответ страна экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.

