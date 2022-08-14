Уровень безработицы в России спрогнозировали

Глава Минтруда Котяков заявил, что безработица в России будет на уровне 2021 года

Уровень безработицы в России по итогам 2022 года будет сопоставим с показателем 2021-го. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал в интервью «Российской газете».

По словам министра, такая статистика в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны правительства.

«Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года», — сообщил Котяков.

Он отметил, что ситуация на рынке труда до конца текущего года будет зависеть от скорости адаптации предприятий к нынешним условиям.

«Да, ситуация (по уровню безработицы, — прим. «Ленты.ру») осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, на наш взгляд, в части безработицы несколько завышена», — пояснил глава ведомства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал рост безработицы осенью. По его словам, сейчас показатели держатся на минимальных уровнях. «Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — уточнил он.