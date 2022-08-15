Российскую чиновницу зарезал несогласный с разводом бывший муж

В Башкирии молодую чиновницу зарезал бывший муж после развода, у нее остались двое детей

В городе Белорецк Республики Башкортостан следователи предъявили обвинение в убийстве 37-летнему местному жителю, который зарезал 31-летнюю бывшую супругу, работавшую в городской администрации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мотивом преступления стало несогласие мужчины с разводом и последующим расставанием с экс-женой. В ночь на 13 августа он подкараулил молодую женщину у дома, когда она возвращалась с празднования дня рождения подруги. Мужчина из ревности напал на бывшую супругу и нанес ей множественные удары ножом. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Напавший скрылся, но позже сам явился в полицию и сознался в убийстве. Решается вопрос о его аресте.

Чиновница Дина Махиянова умерла на руках подруг, у нее остались двое детей, уточняет KP.RU. Бывший муж был семейным дебоширом, он регулярно избивал супругу, а после развода преследовал ее и угрожал убийством. В МВД сообщили, что его привлекали к административной ответственности за побои, мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах. В феврале полиция поставила мужчину на учет как семейного дебошира, и участковый регулярно проверял его по месту жительства.