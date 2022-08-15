В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал приверженцев культуры отмены «духовными убийцами»

Председатель Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер раскритиковал феномен культуры отмены. Он назвал его приверженцев «духовными убийцами», пишет Index.hu.

Кевер заявил, что в настоящее время идет «бескровная война» в рамках которой представители культуры отмены пытаются «атаковать память людей на Западе».

«Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада — жителю Востока, мужчину — женщине, молодого — старому, христианина — мусульманину», — сказал он.

Кевер назвал это попыткой «вызвать у общества амнезию» и заставить забыть о ценностях, осознанности и идентичности. Он считает, что приверженцы культуры отмены хотят всех «контролировать, загнать в долги и лишить собственности».

Спикер парламента Венгрии уверен, что представители этого феномена стремятся «лишить нас свободы и права» на сохранение веры, традиций и культуры.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.

