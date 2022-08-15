В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
Председатель Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер раскритиковал феномен культуры отмены. Он назвал его приверженцев «духовными убийцами», пишет Index.hu.
Кевер заявил, что в настоящее время идет «бескровная война» в рамках которой представители культуры отмены пытаются «атаковать память людей на Западе».
«Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада — жителю Востока, мужчину — женщине, молодого — старому, христианина — мусульманину», — сказал он.
Кевер назвал это попыткой «вызвать у общества амнезию» и заставить забыть о ценностях, осознанности и идентичности. Он считает, что приверженцы культуры отмены хотят всех «контролировать, загнать в долги и лишить собственности».
Спикер парламента Венгрии уверен, что представители этого феномена стремятся «лишить нас свободы и права» на сохранение веры, традиций и культуры.
Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.