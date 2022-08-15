Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал приверженцев культуры отмены «духовными убийцами»

Фото: Adam Papp / Unsplash

Председатель Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер раскритиковал феномен культуры отмены. Он назвал его приверженцев «духовными убийцами», пишет Index.hu.

Кевер заявил, что в настоящее время идет «бескровная война» в рамках которой представители культуры отмены пытаются «атаковать память людей на Западе».

«Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада — жителю Востока, мужчину — женщине, молодого — старому, христианина — мусульманину», — сказал он.

Кевер назвал это попыткой «вызвать у общества амнезию» и заставить забыть о ценностях, осознанности и идентичности. Он считает, что приверженцы культуры отмены хотят всех «контролировать, загнать в долги и лишить собственности».

Спикер парламента Венгрии уверен, что представители этого феномена стремятся «лишить нас свободы и права» на сохранение веры, традиций и культуры.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом
В Германии заподозрили Польшу в экологической катастрофе
Решение Польши купить у Южной Кореи современные танки назвали странным
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах
В ресторанах России половину барного меню займет отечественный алкоголь
Блогерша рассказала о неприличной реакции пассажира автобуса на ее небритые ноги
Установлены личности всех погибших при взрыве в Ереване
Российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов
Раскрыты подробности сотрудничества зоозащитников с программой реновации
В России завершили испытания БТР для морской пехоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.