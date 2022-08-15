В России выступили против передачи персональных данных государству

«Ъ»: IT-бизнес попросил Минцифры внести поправки в закон «О персональных данных»

Представители российского IT-бизнеса попросили Минцифры внести поправки в закон «О персональных данных». Компании предложили изменить оборот обезличенной информации и выступили против передачи персональных данных государству, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство может вернуть в проект поправок к закону пункт, согласно которому гражданин будет давать одно согласие на обработку персональных данных для разных целей. Такая мера позволит компаниям сократить объем бумажной работы. Согласно одобренной правительством версии, бизнес должен передавать государству обезличенные данные россиян — они будут использоваться в качестве базы для различных проектов в области искусственного интеллекта (ИИ), а также собственных нужд правительства.

В середине июля проект немного изменили, убрав пункт о едином согласии граждан для разных целей обработки данных. Теперь бизнес будет передавать личные данные государству по запросу, оно будет обезличивать полученную информацию и подготавливать данные для обучения ИИ. Ими смогут бесплатно воспользоваться госорганы и российские разработчики, предлагает Минцифры.

Документ планируют доработать до начала осенней сессии Госдумы. Два источника издания отметили, что участники заседания в июле обсуждали варианты отказаться от идеи безвозмездно передавать данные государству. В Минцифры сообщили, что разрабатывают «все возможные варианты использования обезличенных дата-сетов, которые обеспечат защиту интересов граждан и бизнеса и будут способствовать развитию ИИ».

Представители бизнеса настаивают, что получение согласия на обработку его персональных данных на несколько целей должно регулироваться. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что цель запроса государства должна быть конкретной. К примеру, это могут быть события уровня чрезвычайных ситуаций или, например, пандемии. «Во всех остальных случаях государство не может получать данные от бизнеса, так как это ведет к монополизации рынка», — отмечает она.

Ранее эксперты в ходе заседания Общественного совета в Ситуационном центре Роскомнадзора призвали россиян изменить отношение к персональным данным. Гражданам предложили «отказаться от части своих прав на персональную жизнь ради прогресса».