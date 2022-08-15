Эмилия Кларк назвала цену за фото с поклонниками

DailyMail: фото с Эмилией Кларк на Dream It Fest обойдется поклонникам в 150 фунтов

Британская актриса Эмилия Кларк назвала цену за фотографию с поклонником. Об этом сообщает DailyMail.

Селфи со знаменитостью на фестивале Dream It Fest в Лондоне, который пройдет в следующем месяце, обойдется фанатам в 150 фунтов (примерно 11 тысяч рублей). За полноценную встречу и небольшую беседу со звездой сериала «Игра престолов» поклонникам надо будет заплатить 400 фунтов (почти 30 тысяч рублей).

В июле Эмилия Кларк рассказала о последствиях операции после перенесенных инсультов.

В 2011 году во время съемок сериала «Игра престолов» у Кларк лопнула аневризма в мозге, что вызвало инсульт. Тогда артистку удалось спасти, а через два года инсульт повторился. Актриса была срочно прооперирована, а сканирование показало, что аневризма увеличилась в два раза. Несмотря на это, звезде удалось восстановиться.