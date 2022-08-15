Собака повадилась носить домой черепах

Metro: в США собака принесла домой живых черепах и удивила хозяйку

В Джорджии, США, пиренейская горная собака повадилась носить домой живых черепах и удивила хозяйку. Об этом сообщает Metro.

19-летняя Рейчел Лапоска рассказала, что ее собака по кличке Майя несколько раз возвращалась с прогулки с черепахой в пасти. Девушка предположила, что у подобного поведения может быть несколько объяснений. Возможно, так Майя пыталась завести новых друзей или же, увидев маленькое беззащитное существо, она захотела взять его под опеку и потому принесла с собой.

Какими бы благими ни были намерения Майи, хозяйка убеждена, что не стоит позволять ей дружить с черепахами. Во время игры собака может перевозбудиться, не рассчитать силы и расколоть панцирь.

Ранее сообщалось, что селезень в американском городе Брокен-Эрроу, штат Оклахома, подружился с собакой и отказался общаться с сородичами, в том числе с купленной для него самкой. Животные все делают вместе, от шопинга до прогулок на закате и купания в бассейне.