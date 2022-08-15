Германия отказалась опираться на дешевый газ из России

Хабек: Германия больше не будет опираться на дешевый российский газ

Германия должна перестраиваться, так как бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России, больше не существует, сказал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он, комментируя отказ от нее. Сбор за электроэнергию с потребителей Хабек охарактеризовал как «горькое лекарство», которое, однако, обеспечит безопасность поставок газа в ФРГ. Альтернативой был бы крах германского энергетического рынка, а вместе с ним и значительной части европейского, уверен министр.

Хабек также понадеялся, что поставки газа из России не будут полностью остановлены. Ранее сообщалось, что размер нового сбора за газ для немецких домохозяйств может составить 2-3 евроцента за киловатт-час потребляемой энергии.

Таким образом, семья из двух человек будет платить 400 евро в год при тарифе два цента за киловатт-час и 600 евро в год при тарифе в три цента. Новый сбор должен компенсировать часть затрат национальных газовых компаний на подорожавшее топливо.