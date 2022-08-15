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Политолог оценил привлекательность ДЭГ для молодежи

Алексей Куртов: молодежь может более активно поучаствовать в дистанционном голосовании

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Использование инструментов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит привлечь к выборному процессу больше электората из числа молодежи. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

«Мне кажется, молодежь может более активно, чем обычно, поучаствовать в дистанционном голосовании по двум причинам. Первая – это просто прикольно – попробовать что-то, включить лишний раз смартфон и что-то нажать. Вторая – мне кажется, сейчас у молодежи активизировалась внутренняя потребность что-то делать – участвовать, где-то, отдать свой голос. Я много езжу по России и замечаю, что молодежь начала внимательно смотреть по сторонам: где они живут, чего хотят. Поэтому, я думаю, изменение формата до более привычного молодежи вида может добавить голосов именно молодой публики», - рассказал эксперт.

В целом, говоря о самой процедуре голосования, Алексей Куртов подчеркнул, что как более привычная, очная форма голосования, так и ДЭГ, обладают достаточной прозрачностью и степенью защиты, необходимыми для проведения голосования. «Процедура как очного, так и онлайн-голосования снабжена примерно одной и той же степенью защиты, поэтому говорить о ом, что одна процедура отличается от другой в пользу большей валидности или большего контроля, наверное, нельзя. Там и там предусмотрено достаточно инструментов, благодаря которым можно контролировать качество и достоверность результатов», - отметил он.

Ранее политолог, публицист Наталия Елисеева заявила, что с каждым годом популярность онлайн-голосования будет увеличиваться, поскольку этот формат максимально простой, и это привлекает. Возможность онлайн-доступа привлекает к участию в волеизъявлении и молодых избирателей — ту часть электората, которая на выборы не ходит в силу своих возрастных характеристик, подчеркнула эксперт.

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Татьяна Романова
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