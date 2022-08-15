Уроженцы Ингушетии расстреляли собиравшегося купить у них кедровые орехи китайца

Под Томском трое ингушей расстреляли собиравшегося купить у них кедровые орехи китайца

В Томской области местный житель и трое ранее судимых уроженцев Ингушетии расстреляли 53-летнего гражданина КНР, который собирался купить у них кедровые орехи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Продавцы» назначили китайцу встречу в лесу возле деревни Губино. Когда он приехал на место, мужчины ранили иностранца из пистолета, забрали у него все деньги и скрылись с места преступления на автомобиле Mersedes-Benz.

Позже правоохранители задержали подозреваемых, у них изъяли более двух миллионов рублей. Пострадавший сейчас находится в больнице. Известно, что он был ранен в поясницу, лоб и затылок.