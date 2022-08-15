Сотрудники МВД вступили в переписку с педофилом от лица девочки и задержали его

На Урале сотрудники МВД вступили в переписку с педофилом от лица девочки и задержали его

На Урале сотрудники МВД вступили в переписку с 35-летним педофилом от имени 11-летней девочки и задержали его. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник.

По сведениям издания, житель Ленинградской области написал школьнице в соцсетях, после чего стал отправлять ей интимные снимки и звать на встречу. Родители ребенка узнали об этом и обратились в полицию. После этого диалог с подозреваемым от имени потенциальной жертвы стали вести сотрудники уголовного розыска. К этому времени мужчина уже приехал в Магнитогорск, снял квартиру и предложил девочке встретиться в заброшенном месте. Там потенциального насильника и задержали.

Во время обыска у него изъяли детские вещи и презервативы. По предварительной информации, мужчина ездил по России и совершал насилие в отношении детей.

Также агентство цитирует пост матери девочки, в котором она поблагодарила сотрудников МВД и СКР за оперативную работу.

«Позавчера в 15:30 ориентировочно обратились в отдел полиции, по поводу домогательства 35-летнего мужчины к моей 11-летней дочери в соцсетях. Тут же составили заявление, пока опрашивали, подъехал СК России, побеседовав с дочерью, поехали на задержание, педофил пришел в назначенное время и был пойман уже в районе 18:20, на все ушло три часа. Страшно подумать, что бы он сделал, вряд ли оставил в живых, так как приглашал ее заброшенное место», — рассказала россиянка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.