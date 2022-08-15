Сообщение о планах Казахстана с осени поставлять нефть в обход России опровергли

В Минэнерго Казахстана опровергли сообщение о поставке нефти в обход России с осени

Сообщение о том, что Казахстан планирует с осени продавать часть своей нефти в обход России через азербайджанский трубопровод, опровергли в Минэнерго республики.

Первоисточником информации выступила статья Reuters, опубликованная 12 августа. В ней говорилось, что Казахстан собирается с осени этого года поставлять часть своей нефти в обход России через азербайджанский трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

«Казахстанская государственная нефтяная компания "Казмунайгаз" ведет переговоры с торговым подразделением компании Азербайджана SOCAR о разрешении поставки 1,5 миллиона тонн нефти в год по азербайджанскому трубопроводу», — написал автор статьи. По его словам, соглашение будет подписано в августе. В качестве источника он назвал собеседников, хорошо знакомых с ситуацией.

В тот же день агентство «Интерфакс-Азербайджан» опубликовало официальный комментарий министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова. Глава ведомства заявил, что власти страны пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. При этом он отметил, что такой вопрос может обсуждаться на уровне национальных компаний.

Информация о планах Казахстана с осени экспортировать нефть в обход России через трубопровод Азербайджана получила широкое распространение в СМИ. Об этом, в частности, со ссылкой на Reuters написали РБК, «Ведомости», RTVI и «Коммерсантъ».

Комментарий министра энергетики Казахстана опубликовало значительно меньшее количество изданий. Например, РИА ФАН и «Газета.ru».

В соцсетях эта информация распространилась не так широко. О планах Казахстана с осени экспортировать нефть в обход России во «ВКонтакте» написали лишь два сообщества с небольшим количеством подписчиков. Речь идет о сообществах «Новости Кирова. Вятка-на-Сети. События» (15 тысяч подписчиков) и «Санкции в России» (2,7 тысячи подписчиков). Значительно чаще можно встретить посты со ссылкой на комментарий Акчулакова, например, у EKaraganda.kz (77 тысяч подписчиков) и некоторых пользователей сети.

В «Одноклассниках» об этой теме писали еще реже. Как и во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» можно встретить комментарий министра энергетики Казахстана, например, в группах ULYSMEDIA (166 участников) и «Русскlй Листокъ» (455 участников).