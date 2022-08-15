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Четверо российских полицейских получили сроки за вымогательство у наркодилера

В Ленобласти осудили четырех полицейских за вымогательство у наркодилера и фальсификации

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Тосно суд приговорил к срокам от двух с половиной до пяти лет и двух месяцев четырех полицейских за мошенничество, превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Илья Щукин, Руслан Риттер, Сергей Ласлов и Сергей Ельков признаны виновными по ряду статей УК РФ и лишены специальных полицейских званий — майор, старший лейтенант, лейтенант и сержант соответственно. Трое из них будут отбывать наказание в колонии общего режима. А Ельков получил условный срок.

По данным ведомства, правоохранители вымогали деньги за покровительство у гражданина, который занимался незаконным оборотом наркотиков. Также они подделали результаты оперативной работы в рамках расследования дела ради повышения показателей.

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Екатерина Власова
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