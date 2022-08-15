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Помпео рассказал об учуявших слабость Байдена режимах

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран чувствуют слабость Байдена
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Saul Loeb / Reuters

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом демонстрирует собственную слабость и отсутствие решимости, что чувствуют «враждебные Штатам режимы» в России, Китае, Иране, КНДР и Венесуэле. С таким мнением выступил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью для газеты The Washington Times.

«Сдерживание [вражеских США стран] зависит как от возможностей, так и от намерений [американских властей отстаивать себя], а администрация Байдена не продемонстрировала желания защитить то, что ей важно», — рассказал Помпео. По его словам, каждый мировой лидер наблюдал «фиаско», которым завершился вывод войск США из Афганистана в 2021 году.

Помпео выразил опасение, что благодаря таким неудачам в председателе КНР Си Цзиньпине растет уверенность в том, чтобы «совершить давно желаемое — вернуть Тайвань на орбиту Китая». В связи с этим экс-госсекретарь призвал Белый дом расширить объемы помощи Тайваню. То же самое, считает Помпео, следует сделать в отношении Украины.

Помпео занимал свой пост при администрации экс-президента страны Дональда Трампа в 2018 — 2021 годах. До этого с 2017 года он был директором Центрального разведывательного управления страны.

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Виктория Кондратьева
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