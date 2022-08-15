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Нижегородского чиновника задержали из-за крупной взятки

Задержан глава Богородского района Нижегородской области Сочнев по делу о взятке

Фото: Telegram-канал «Телега депутата Кузнецова»

Правоохранительные органы задержали по подозрению в коррупции главу Богородского района Нижегородской области Александра Сочнева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

По его словам, продолжается «самоочищение нижегородских элит,» «впереди еще 50 районов области». Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, отмечает Telegram-канал Mash.

Предшественник Сочнева на посту главы района Константин Пурихов был задержан в конце июля и обвинен в коррупции. Его отправили в СИЗО, где он умер через три дня от сердечной недостаточности.

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Любовь Ширижик
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