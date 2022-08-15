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Кража сумки у туриста на европейском курорте случайно попала в выпуск новостей

Момент кражи сумки туриста на пляже Барселоны случайно запечатлели во время интервью

Инцидент с кражей на пляже Барселоны случайно попал в выпуск новостей местного телеканала — распространившееся в сети видео позволило быстро выявить внешность преступника. На случай обратили внимание в Euro Weekly News.

Момент кражи был запечатлен во время интервью местного жителя испанскому телеканалу — пока мужчина рассказывал корреспонденту, как он любит европейский курорт за чистое море и приятный пляж, на заднем плане злоумышленник за несколько секунд успел украсть сумку туриста, оставленную без присмотра.

Позже на заднем плане появился владелец украденной сумки — пожилой мужчина в плавках оглядывается в поисках своих вещей и начинает в панике кричать о краже.

Отмечается, что распространившееся в сети видео позволило полиции Барселоны быстро откликнуться на жалобу жертвы и установить внешность вора.

Дарья Рыбак
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