Российские полицейские задержали пьяного 24-летнего водителя с наркотиками

В Петербурге правоохранители задержали пьяного водителя с наркотиками и чужими номерами

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, провозившего наркотики на машине с чужими номерами. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает 47channel.

Согласно данным, ночью 14 августа на пересечении Невского проспекта и Думской улицы сотрудники ДПС хотели остановить автомобиль, однако он начал уезжать от полицейских, водитель проигнорировал их просьбу остановиться. Правоохранителям удалось остановить машину на улице Ломоносова.

Как отмечается, номера транспортного средства принадлежали другому автомобилю. Кроме того, фигурант был пьян. В салоне инспекторы нашли 67 пакетиков с запрещенным наркотическим веществом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. Найденное вещество отправлено на экспертизу.