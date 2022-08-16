Иран ответил Евросоюзу по восстановлению ядерной сделки

ISNA: Иран направил главе Евродипломатии Боррелю ответ по проекту восстановления СВДП

Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство ISNA.

Иран ответил главе Евродипломатии, а также выразил свою точку зрения по «оставшимся вопросам» на переговорах. Ожидается, что страна получит реакцию второй стороны по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВДП) в течение двух дней.

Ранее Иран заявил о готовности вернуться к выполнению обязательств по СВПД. С апреля 2021 года страна вела переговоры со всеми участниками СВДП о его полном возобновлении. «Достижение этой цели было задержано из-за того, что США все еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закрепленных в соглашении», — рассказал представитель делегации Ирана на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.