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Агрегатор банковских приложений от «Открытых ИТ-решений» появился в App Store

Агрегатор банковских приложений от компании «Открытые ИТ-решения» появился в App Store

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В онлайн-магазине приложений AppStore появилось новое приложение для банков, которое разработала компания «Открытые ИТ-решения». Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру».

Приложение получило название «Система банковского обслуживания для людей» (СБОЛ) и уже доступно для скачивания в AppStore. Сбер уже присоединился к программе. В приложении доступен весь привычный функционал — онлайн-переводы средств, оплата услуг, транспорта, телефонной связи и другое. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.

«Лента.ру» обратилась в пресс-службу Сбербанка с вопросом о том, как новое приложение будет взаимодействовать с онлайн-услугами банка. В Сбере порекомендовали установить программу от «Открытые ИТ-решения» клиентам, которые пользуются устройствами с операционной системой iOS и у которых до этого не было оригинального приложения банка СберБанк Онлайн. В кредитной организации также отметили, что тем пользователям, у которых был установлен СберБанк Онлайн, не нужно его удалять — им можно пользоваться, оно работает без изменений.

«Возвращение возможности скачивать мобильные приложения банков уже ставшим привычным путем позволяет вернуть клиентам прежнее удобство и функциональность. Использование Сбером этих возможностей имеет принципиальное значение, так как его мобильные сервисы являются наиболее популярными в стране, равно как и карточные продукты и счета, в том числе а рамках зарплатных проектов», — оценил нововведение в разговоре с «Лентой.ру» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее стало известно, что более 1,5 миллиона пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн установили его обновленную версию с сайта компании. С 1 августа обновить приложение стало возможно и в других каналах, доступных для пользователей устройств на платформе Андроид: в RuStore, Huawei App Gallery, SmartMarket и других сервисах.

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Варвара Кошечкина
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