К программе «Миллион призов» присоединились более 160 партнеров

Организаторы программы «Миллион призов» пригласили предпринимателей присоединиться к акции

К акции программы «Миллион призов», участниками которой смогут стать избиратели, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. присоединились уже более 160 партнеров.

В числе партнеров — магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов.

Программа «Миллион призов» проводится в столице уже не в первый раз. В этом году москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. Один балл равен одному рублю.

«Проведение программы «Миллион призов» важно как для горожан, которые могут выиграть сертификаты на разные суммы, так и для бизнеса, который может найти новую аудиторию для своих товаров и услуг», — рассказал Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города.

Победители, которые выиграют баллы, сами решают, как их потратить. Например, можно приобрести теплую одежду и обувь на осень или необходимые товары для школьников, купить подарки близким — цветы и ювелирные изделия, или просто продукты для ужина. Также баллами можно оплатить поход всей семьей в парк развлечений, в музей или ресторан.

«В рамках акции «Детский мир» предлагает покупателям скидки на товары из своего ассортимента. Например, в предстоящую в сентябре акцию этими скидками могут воспользоваться родители, которые отправляют детей в школу, чтобы приобрести форму и канцелярские принадлежности с еще большей выгодой, или родители новорожденных детей, чтобы все необходимое купить в одном месте и по доступной цене со скидкой», — рассказала Наталья Рычкова, PR-директор сети магазинов.

Представители многолетнего партнера программы — розничной сети «Магнит»— также отмечают популярность программы у москвичей. Об этом рассказал Антон Карпов, руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит».

«Наша сеть вновь решила поддержать эту полезную акцию, потому что мы видим большой покупательский отклик и популярность такого формата розыгрышей у москвичей. Участвовать в "Миллионе призов" в столице смогут посетители сотен торговых точек "Магнит" разных форматов», — рассказал он.

Кроме того, программа «Миллион призов» оказывает существенную поддержку и столичным предпринимателям. Партнеры программы оценили ее как эффективный инструмент привлечения новых покупателей.

В частности, появление новых клиентов, которые узнали о ресторанах сети благодаря акции, отмечает директор бренда итальянских ресторанов «IL Патио» Элла Нистратова. «В ресторанах IL Патио, Шикари, TGI FRIDAYS и Планета суши, которые постоянно участвуют в проекте, отмечают, что с купонами Миллиона призов приходит много новых гостей, а это новая аудитория, что особенно важно сейчас», — говорит она.

Евгений Прохоров, директор по развитию бизнеса группы компаний «Шоколадница», также отмечает, что участие в акции стало привычным и необходимым. «Про нее спрашивают и уточняют сами гости, а это значит, что ее оценили и ждут продолжения», — отметил он.

В этом году партнерами акции впервые стали музеи и театры. Теперь москвичи смогут приобрести за баллы сертификаты и билеты на посещение культурных мероприятий.

«Театры и музеи приобретут после этой акции новых зрителей и посетителей, многие из которых станут завсегдатаями. В результате акция станет дополнительной поддержкой, которая всегда важна для развития культурно-досуговых и развлекательных учреждений», — добавил Алексей Немерюк.

Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной палаты, отметил, что список партнеров еще может пополняться. Он уточнил, что желающие компании по-прежнему могут подать заявку и присоединиться к программе.

«Мы приглашаем предпринимателей столицы принять участие в акции «Миллион призов». Все, что нужно — желание и техническая возможность. Для удобства мы создали специальный раздел на сайте МТПП. На нем можно ознакомиться с основными условиями акции и призовым фондом, а также получить информацию о требованиях к потенциальным партнерам акции», — дополнил он.

В начале сентября все москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которая подходит для электронного голосования, получат уникальный код участника программы. Даже если пользователь получит код участника, то сам сможет решить, каким способом отдать свой голос. Однако призы разыграют только среди тех, кто проголосует онлайн.

