В России допустили падение средней ставки по вкладам

Глава АКРА Сухов допустил в 2022 году падение средней ставки по вкладам в России до 5-6%

Глава АКРА Михаил Сухов заявил, что к концу 2022 года может произойти падение средней ставки по вкладам. Его слова приводит РИА Новости.

Сухов допустил падение средней ставки по вкладам до 5-6 процентов. По его словам, это даст шанс фондовому рынку, которым смогут воспользоваться институциональные инвесторы, а не розничные. Первые ограничены в источниках средств больше, отметил специалист.

«По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5 до 6 процентов годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности», — спрогнозировал он.

Представитель АКРА полагает, что основным источником сбережений для россиян станут именно рублевые депозиты.

«Я вижу, что после всех событий инвестиционные возможности населения на фондовом рынке стали гораздо ниже, и депозиты могут стать основным продуктом для размещения свободных средств. Какая-то часть населения, конечно же, будет вкладывать деньги в фондовые ценности, но рассчитывать на то, что население "взорвет" рынок, я бы не стал», — заключил Сухов.

Ранее Сухов спрогнозировал укрепление доллара к концу осени. По его мнению, курс валюты может достигнуть 70 рублей.