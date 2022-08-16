Фотоловушка запечатлела «призрачного» кабана на острове Фуругельма

На острове Фуругельма запечатлели считавшегося призраком кабана

На острове Фуругельма, входящем в состав Дальневосточного морского заповедника, зафиксировали «призрачного» дикого кабана. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Предположительно, кабан живет на острове уже около 15 лет, однако очень редко попадается на глаза. По этой причине его прозвали призраком.

Долгие годы считалось, что единственные млекопитающие на острове Фуругельма — полевые мыши. Однако в середине 2000-х годов сотрудники заметили там нетипичные для данной территории следы и рытвины. Специалисты определили, что они принадлежат кабану. Чуть позже было обнаружено логово животного, в котором родилось несколько поросят.

В заповеднике предполагают, что беременная самка кабана добралась до острова вплавь. Скорее всего, она следовала от мыса Халезова и проплыла 2,5 километра. По мнению специалистов, она сделала это из-за преследования хищников.

Со временем сотрудники пришли к выводу, что поросята погибли, а история о приплывшей на остров самке начала превращаться в легенду. Когда Дальневосточный заповедник перешел под управление ФГБУ «Земля леопарда», было решено поставить фотоловушки на острове.

«Для установки камер было выбрано три точки: у пресной лужи, которая могла использоваться для водопоя, у сосны, о которую животное прежде чесало бока, и на тропе, где уже фиксировались следы копытного. Несмотря на то что раньше животное здесь бывало периодически, за первые несколько месяцев мониторинга в объектив попали только птицы. Но мы продолжили наблюдения и, наконец, в этом августе получили результат», — рассказал научный сотрудник «Земли леопарда» Тимофей Петров.

При этом вопреки ожиданиям на снимки попала не самка, а вепрь с клыками. Камера засняла его дважды у сосны, которую животное использует как щетку. Сотрудники заповедника предположили, что кабан — сын свиньи-мореплавательницы, которая уже погибла. Они считают, что ему не менее 15 лет, что говорит о том, что ему крайне комфортно, так как в неволе особи обычно доживают и до 20 лет.