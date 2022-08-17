Четверых россиян арестовали за групповое убийство 11-летней давности

В Иркутской области четверых россиян арестовали за групповое убийство мужчины в 2010 году

В Иркутской области четверых россиян арестовали по обвинению в групповом убийстве по предварительному сговору, совершенном более 11 лет назад. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Трое из них — местные жители, четвертый фигурант проживал в Краснодаре. Их пятый соучастник сейчас находится в колонии.

По данным следствия, в ноябре 2010 года на улице Шевцовой в городе Свирске сообщники встретили мужчину, с которым ранее у одного из них произошел конфликт. Затем они насильно положили жертву в багажник авто и вывезли его в лес недалеко от города, где сначала избили, после чего каждый из обвиняемых ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, однако найти предполагаемых убийц тогда не удалось.

Раскрыть преступление удалось спустя почти 12 лет: в июле этого года следователи и полицейские установили личности пятерых фигурантов.