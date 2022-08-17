Победителя «Битвы экстрасенсов» осудили на три года за мошенничество

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин получил три года тюрьмы за мошенничество

Победитель 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Максим Левин (настоящая фамилия — Николаев) получил три года тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, уголовное дело в отношении участника телешоу было возбуждено после заявления, которое написали сотрудничавшие с ним бизнесмены из Китая. Они рассказали, что передали Николаеву крупную сумму денег для покупки сувениров, но в итоге все средства он присвоил себе.

Отмечается, что во время участия в «Битве экстрасенсов» Николаев уже находился в федеральном розыске. Его арестовали сразу после победы на проекте в январе 2022 года, а уже в июне осудили на три года за мошенничество.

Адвокат победителя «Битвы экстрасенсов» Татьяна Галанцева рассказала, что сторона защиты намерена подать апелляцию на решение суда. По ее словам, Николаев не присваивал деньги китайских бизнесменов.

Ранее сообщалось о том, что суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 20 тысяч рублей участника «Битвы экстрасенсов» Алексея Варцабу, также известного как Намтар Энзигаль. Поводом стала публикация им в соцсети «ВКонтакте» информации, направленной на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии и представителям органов власти. Также отмечалось, что он размещал материалы, дискредитировавшие российскую армию.