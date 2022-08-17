Названы способствующие снижению холестерина продукты

Poradnikzdrowie.pl: бобы, овсянка, орехи и жирная рыба снижают уровень холестерина на 25%

Диетологи назвали четыре продукта, употребление которых способствует снижению уровня общего холестерина в организме на 25 процентов. По словам врачей, для этого нужно добавить в рацион бобы, овсяные хлопья, орехи и жирную рыбу. Об этом пишет портал Poradnikzdrowie.pl со ссылкой на Национального центра образования в области питания.

Отмечается, что овсяные хлопья богаты клетчаткой, как и бобовые культуры. Они не содержат много калорий, но дают чувство сытости, что позволяет сбросить лишний вес и избавиться от ненужного жира. Также бороться с холестерином помогают орехи.

Кроме того, специалисты рекомендуют есть жирную рыбу. Она является источником жирной кислоты Омега-3. Она снижает уровень триглицеридов и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

Врачи также советуют ограничить потребление жирного мяса и полуфабрикатов, а также жирных сыров. Помимо этого, рекомендуется по возможности заменить животные жиры на растительные.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова предупредила, что избыток овощей в рационе может спровоцировать расстройство пищеварения.Она рекомендовала питаться сбалансированно и разнообразно, не зацикливаясь на определенных продуктах.