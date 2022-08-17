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Российские полицейские поймали скрывавшихся 12 лет грабителей

Полицейские Чувашии раскрыли ограбление 12-летней давности на три миллиона рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Оперативники Чувашии поймали двоих преступников, которые причастны к грабежу на 3,2 миллиона рублей 12 лет назад. Полицейские по «горячим следам» поймали двоих грабителей, а еще двое все эти годы находились в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, в мае 2010 четверо мужчин в Чувашии напали на двух работниц сети сельских магазинов. Женщины несли пакеты с выручкой суммой более 3,2 миллиона рублей в банк, грабители похитили эти пакеты. Двоих фигурантов нашли через неделю после нападения, один из них добровольно выдал 850 тысяч рублей. В августе 2011 года они были осуждены на четыре и девять лет лишения свободы.

Двоим фигурантам удалось скрыться, они были объявлены в федеральный розыск. Недавно оперативники получили информацию, что мужчины проживают в Козельске Калужской области. В настоящее время преступники задержаны и конвоированы в Чувашию. Им избрана мера пресечения — содержание под стражей.

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Леонид Микуляк
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