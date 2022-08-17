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Представители ОДКБ и Красного Креста встретились в Москве

ОДКБ и Красный Крест обсудили гуманитарную ситуацию в условиях международной напряженности

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Самат Ордабаев и директор управления Международного комитета Красного Креста (МККК) по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр провели встречу в Москве. Стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в зонах ответственности ОДКБ и приграничных районах в условиях нарастающей международной напряженности. Об этом пресс-служба ОДКБ сообщила белорусскому изданию БЕЛТА.

«Одним из важных результатов встречи стало подтверждение взаимной заинтересованности в проведении совместной работы по развитию сотрудничества ОДКБ и МККК по ключевым направлениям международного гуманитарного права», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, представители организаций обсудили вопрос о порядке согласования государствами ОДКБ участия представителей Красного Креста в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие — 2022» и с Миротворческими силами «Нерушимое братство — 2022».

На встрече также присутствовали сотрудники Секретариата ОДКБ и представители Красного Креста в России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что представители сил специального назначения стран-участниц ОДКБ провели оперативный сбор в Бишкеке. В тренировках приняли участие представители спецназа России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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Татьяна Антоненко
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