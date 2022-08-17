Сотрудник авиакомпании избил пассажирку и попал на видео

Fox 4: сотрудника авиакомпании Spirit Airline уволили за драку с пассажиркой

Сотрудник авиакомпании Spirit Airline был отстранен от работы после того, как ударил пассажирку в аэропорту Далласа. Кадрами потасовки, запечатленными случайным свидетелем, поделился американский телеканал Fox 4.

На записи видно, как работник авиакомпании и туристка спорят возле выхода на посадку. Сперва пассажирка подходит к мужчине вплотную и касается его лица, после чего тот начинает на нее кричать. «Ты сошла с ума, не трогай меня никогда в жизни», — говорит он.

Затем женщина бьет сотрудника, и между ними развязывается потасовка. На следующих кадрах видно, как оба участника драки падают на пол. Когда они в конце концов поднимаются, сотрудник авиакомпании бьет женщину сзади.

В авиакомпании заявили, что уже отстранили провинившегося сотрудника от работы. «Наш поставщик в Даллас — Форт-Уэрт приостановил действие [контракта] агента, — говорится в официальном заявлении Spirit Airlines в соцсетях. — Мы не терпим любого рода насилия и работаем с местными правоохранительными органами над расследованием этого дела».

По данным сотрудников полиции аэропорта, спор начался из-за рассадки пассажиров. Отмечается, что женщина устроила скандал, когда обнаружила, что в самолете не осталось свободных мест. Ей пришлось вернуться обратно в терминал, чтобы разобраться с ситуацией.

Сотрудник попросил встать пассажирку в очередь, но она, по словам свидетелей, отказалась его слушать и устроила скандал. Инцидент обострился после того, как представитель авиакомпании попытался забрать у женщины посадочный талон. «Она словесно оскорбляла его, физически нападала на него, и он просто сорвался», — рассказал один из очевидцев.

Вместе с тем сама женщина утверждает, что агрессором был именно сотрудник Spirit Airlines, просто его действия не попали на видео.