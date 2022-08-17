Жителя Уфы осудили за убийство девушки с инсценировкой попытки спасения

Россиянина осудили за убийство девушки с инсценировкой попытки спасения — житель Уфы сперва утопил знакомую в ванной, а затем запер дверь квартиры и сам же пытался спасти ее на виду у соседей; преступление раскрыли спустя восемь лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, в 2014 году 22-летний мужчина вернулся к себе домой в состоянии наркотического опьянения; в это время его родители были в отъезде и у фигуранта гостила 16-летняя девушка, с которой он поссорился. В какой-то момент мужчина утопил свою знакомую в ванной. После этого он закрыл квартиру и начал громко стучать в дверь и просить помощи у соседей, поясняя, что внутри заперлась его девушка. В итоге мужчина перелез через балкон и обнаружил труп своей знакомой.

По данным прокуратуры республики уголовное дело длительное время не было раскрыто, так как мужчина уверял, что в момент происшествия его не было дома, а дверь в квартиру была заперта изнутри. Показания соседей подтвердили его слова. Однако спустя несколько лет при проверке доказательств выяснилось, что алиби на всю ночь у мужчины отсутствует. Дальнейшее изучение доказательств полностью изобличило фигуранта. Суд дал ему девять лет и десять месяцев колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей в пользу семьи погибшей.

