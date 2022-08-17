В США решили избавиться от дома автора книги «Гринч — похититель Рождества»

В Калифорнии дом писателя Доктора Сьюза выставили на продажу за 19 миллионов долларов

В США решили избавиться от дома детского писателя Теодора Сьюза Гейзеля, известного как Доктор Сьюз, умершего в 1991 году. О возможности купить бывшее жилье автора книг «Гринч — похититель Рождества» и «Лоракс» сообщает New York Post.

Дом с красной крышей, расположенный в штате Калифорния на горе Соледад, выставили на продажу впервые за 75 лет. Общая площадь участка составляет более 1,6 гектара. За особняк попросили 19 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Желающие могут купить либо весь объект целиком, либо один из четырех участков стоимостью от четырех до 12 миллионов долларов.

В особняке 1948 года постройки есть четыре спальни и столько же ванных комнат. На участке имеется бассейн, из которого открывается вид на океан и горы. Собственность принадлежит Калифорнийскому университету в Сан-Диего — супруга Гейзеля подарила ее учебному заведению в 2019 году. Полученные от продажи дома деньги поступят в недавно созданный университетом фонд Гейзеля и будут использованы на нужды кампуса.

В июле американский актер Брэд Питт купил бывший дом писателя Дэниела Джеймса в штате Калифорния. Сумма сделки составила 40 миллионов долларов.