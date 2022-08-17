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Девушка сделала заказ в «Макдоналдсе» и получила неожиданный ответ от сотрудника

Блогерша сделала поздний заказ в «Макдоналдсе» и нарвалась на оскорбления от сотрудника

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

TikTok-блогерша под ником hails.mae поделилась роликом, в котором она сделала поздний заказ в одном из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс» и получила неожиданный ответ. На видео, где девушка нарывается на оскорбления от сотрудника заведения, обратило внимание издание Daily Dot в понедельник, 15 августа.

В десятисекундном ролике можно увидеть, как блогерша сделала заказ через «МакАвто». Сначала девушка показала экран, на котором изображен ее заказ, состоящий из нескольких позиций, после чего направила камеру на стойку с громкоговорителем и спросила у работника, можно ли еще добавить большую порцию картофеля фри.

«Знаешь ли ты, гребаная сука, что мы закрываемся через десять минут?» — ответил ей сотрудник «Макдоналдса». После этого блогерша начинает смеяться.

Видео девушки за неделю набрало 1,2 миллиона просмотров и десятки комментариев. Многие пользователи признались, что тоже злятся на клиентов, которые приходят за несколько минут до закрытия. «Я сказал бы то же самое», «Любой, кто приходит куда-либо за 15 минут до закрытия, для меня поступает неправильно», — заявили они.

Однако некоторые комментаторы сочли поведение сотрудника ресторана непозволительным. «Нельзя так разговаривать с людьми. Нужно всегда быть доброжелательным», — написал один из пользователей.

Ранее в TikTok набрало популярность видео, в котором блогер под ником @movewithjames советует пользователям заклеивать рот скотчем для хорошего сна. Врачи раскритиковали эту рекомендацию, назвав ее опасной для здоровья.

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Олег Давыдов
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