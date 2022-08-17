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Обезьяна вызвала в зоопарк полицию

SF Gate: в Калифорнии обезьяна-капуцин нашла телефон и вызвала полицию в зоопарк

Фото: Unsplash

Обезьяна-капуцин, живущая в зоопарке американского города Эль-Пасо-де-Роблес, штат Калифорния, нашла телефон и вызвала полицию. Об этом сообщает SF Gate.

В правоохранительные органы поступил звонок, который оборвался. Операторы попытались перезвонить владельцу телефона, но не получили ответа. Чтобы установить причину вызова, на место звонка был направлен наряд полиции.

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Оказалось, что звонили из зоопарка. На месте происшествия стражи правопорядка не нашли никого, кто мог бы совершить звонок. В итоге выяснилось, что виновницей переполоха была обезьяна по кличке Рут. Она нашла мобильный телефон, оставленный в гольф-каре, на котором сотрудники передвигались по территории зоопарка.

«Нам сказали, что капуцины очень любознательны, хватают все, что находят, и начинают нажимать кнопки», — объяснили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР слон нашел упавший на землю iPhone туриста и записал устрашающее видео. Запись оборвалась на моменте, когда слон махнул хоботом и скрылся.

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Алиса Дмитриева
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