Обезьяна вызвала в зоопарк полицию

SF Gate: в Калифорнии обезьяна-капуцин нашла телефон и вызвала полицию в зоопарк

Обезьяна-капуцин, живущая в зоопарке американского города Эль-Пасо-де-Роблес, штат Калифорния, нашла телефон и вызвала полицию. Об этом сообщает SF Gate.

В правоохранительные органы поступил звонок, который оборвался. Операторы попытались перезвонить владельцу телефона, но не получили ответа. Чтобы установить причину вызова, на место звонка был направлен наряд полиции.

Оказалось, что звонили из зоопарка. На месте происшествия стражи правопорядка не нашли никого, кто мог бы совершить звонок. В итоге выяснилось, что виновницей переполоха была обезьяна по кличке Рут. Она нашла мобильный телефон, оставленный в гольф-каре, на котором сотрудники передвигались по территории зоопарка.

«Нам сказали, что капуцины очень любознательны, хватают все, что находят, и начинают нажимать кнопки», — объяснили в полиции.

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