Очевидцы описали катастрофу с 23 жертвами на ЖД-станции по Москвой в 1977 году

Очевидцы катастрофы на ЖД-станции в Пушкине в 1977 году: стон доносился будто из-под земли

В первые минуты после обрушения моста на ЖД-станции в Пушкине 17 августа 1977 года, в результате которого погибли 23 человека, а травмы получили больше сотни, из-под обломков доносились стоны выживших, которых первыми начали спасать очевидцы. Так произошедшую 45 лет назад катастрофу описала в разговоре с «Лентой.ру» Екатерина Сапрунова, которая работала в то время заведующей аптеки №26, находившейся у привокзальной площади и оказалась в числе тех, кто первым прибыл на место ЧП.

По словам женщины, они с коллегами прибыли на место катастрофы через пять минут после обрушения.

Меня поразил стон, жуткий, доносившийся будто бы из-под земли. Мы побежали по лестнице, повсюду стояли перепуганные люди, которым повезло остаться наверху. Мы стали освобождать пострадавших из-под обломков внизу моста и оказывать первую помощь Екатерина Сапрунова очевидица катастрофы

Сапрунова подчеркнула, что многих удалось спасти благодаря заведующей аптекой Светлане Козыревой, которая начала сортировать пострадавших по степени тяжести, а также сама снимала с рейсов автобусы и отправляла их в районную больницу. Спустя годы женщина ушла в монастырь, где до сих пор служит монахиней.

Кроме того, Сапрунова вспомнила, что в 1970-е многие жители Пушкина опасались ходить по железнодорожному мосту. «Разговоры о мосте были, очень страшно было спускаться по ступенькам вниз, особенно зимой в гололед. Даже судачили: начальство-то ездит на машинах, ситуацию с мостом не видит», — рассказала она.

Более сотни человек пострадали

В 2007 году о моменте катастрофы также рассказала директор Пушкинской средней школы №2 Ольга Зиновьева, которая находилась на середине моста в момент его обрушения. По словам женщины, в какой-то момент «он вдруг ушел из-под ног», Она пришла в себя уже на земле, сидя между рельсами.

Справа и слева от меня навалом лежали люди, многие стонали. Времени, видимо, прошло совсем мало, так как люди еще продолжали падать Ольга Зиновьева в 1977 году директор Пушкинской средней школы №2

Последствия обрушения в своих мемуарах также вспоминал адвокат Марк Коган, защищавший в суде одного из обвиняемых в происшествии — начальника отдела инженерных сооружений службы пути МЖД Николая Иванова. «Жертв было много, — писал Коган. — Часть пассажиров погибла, пораженная током, часть погибла или была искалечена обрушившимися конструкциями моста».

Дефекты моста игнорировались годами

Советские власти пытались скрыть детали происшествия от общественности. После эвакуации раненых начался срочный демонтаж изувеченных конструкций моста и замена проводов. Место трагедии засыпали песком и уже через три часа восстановили движение поездов.

Ответственность за обрушение возложили на четверых сотрудников МЖД: начальника мостоиспытательной станции №2 Московской железной дороги Андрея Зенкина, главного инженера Московско-Ярославской дистанции пути МЖД Юрия Майбороду, начальника отдела пути Московско-Ярославского отделения МЖД Бориса Павлова и начальника отдела инженерных сооружений службы пути МЖД Николая Иванова. Полностью виновным в халатности себя признал только Майборода, Зенкин — частично виновным, Павлов и Иванов вину не признали.

По версии следствия, Зенкин еще в 1975 и 1976 годах осматривал мост на станции Пушкино. Обе проверки выявили нарушения, однако начальник мостоиспытательной станции не увидел опасности и разрешил эксплуатировать сооружение до 1978 года. В свою очередь, Майборода обвинялся в том, что знал о серьезном дефекте третьего пролета моста, но не принял мер к его устранению.

Суд приговорил Зенкина и Майбороду к трем годам исправительно-трудовой колонии, а Иванова к двум. Павлов получил два года условно из-за нуждавшейся в уходе жены-инвалида.

В СССР были и другие катастрофы, которые власти пытались скрыть. Так в 1972 году на детский сад в Светлогорске рухнул самолет Ан-24, в результате чего погиб 41 человек, среди которых 24 ребенка. После крушения во всем городе отключили электричество, людям запретили не только покидать Светлогорск, но и выходить из своих домов. Пока шел разбор завалов и поиски тел жертв катастрофы, сотрудники КГБ работали с населением, стараясь не допустить огласки.

В 1961 году также пытались скрыть информацию об одном из самых страшных пожаров в советской истории. который произошел в чувашской деревне Эльбарусово. Тогда за десять минут дотла сгорела средняя школа, в которой проходил праздничный концерт. В огне погибли 106 детей, в том числе 20 дошколят, и четыре педагога.