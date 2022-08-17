Тинькофф научился выявлять телефонных мошенников во время их звонка клиенту

Тинькофф представил технологию «Нейрощит», способную выявлять мошенников в ходе разговора

Тинькофф представил новую технологию «Нейрощит», способную выявлять мошенников непосредственно во время их разговора с абонентом Тинькофф Мобайла, говорится в сообщении компании.

В основе технологии — искусственный интеллект, который уже проанализировал разговоры настоящих мошенников, выявив их сценарии и отличительные черты.

Нейрощит запускается в случае звонков, поступающих с номеров, которых нет в «черных» списках, то есть которые изначально не определены как потенциально опасные. В режиме реального времени искусственный интеллект преобразует звуковую дорожку разговора в набор технических данных и сравнивает их с накопленными примерами мошеннических звонков. Если количество совпадений превышает допустимый порог, искусственный интеллект определяет разговор как потенциально опасный и прерывает его. Далее абоненту перезванивает секретарь Олег и объясняет причину прерывания звонка.

В Тинькофф отмечают, что до конца 2022 года защита Нейрощита будет усилена за счет анализа в режиме реального времени самого текста разговора — при согласии абонента. А также клиенты Тинькофф Мобайл смогут сами настраивать параметры защиты. В частности, выбирать сценарии отработки потенциально опасного звонка: разрывать разговор, получать уведомление прямо во время звонка голосом Олега или с помощью смс-сообщения, а также совсем не пропускать потенциально опасные звонки.

Объединенная защита

Запуск Нейрощита завершил создание новой масштабной платформы Тинькофф для защиты от мошенников и спамеров. Это первая в стране платформа, объединяющая банковские алгоритмы защиты от социальной инженерии и технологии мобильного оператора.

Интеграция инструментов защиты банка и мобильного оператора в периметре экосистемы существенно повышает скорость обмена данными, что усиливает защиту.

«За месяц количество ответов наших клиентов мошенникам и спамерам возросло на 18%. Именно поэтому мы решили объединить технологии банка и мобильного оператора, синергия инструментов поможет защитным алгоритмам лучше «видеть» подозрительные транзакции, предугадывать шаги злоумышленников во время телефонных атак и эффективнее защищать деньги наших клиентов», - отметил Алексей Бакланов, вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности Тинькофф.

К примеру, платформа включает такие инструменты защиты Тинькофф Банка, как подтверждение подозрительных операций (селфи, звонок, видеозвонок, СМС, контрольный вопрос), определитель номера, Защитник Олег, сверка голоса, система фрод-мониторинга 24/7, Call Defender (анализ по черным спискам номеров, распознавание подмены номера банка), и другие. Среди инструментов Тинькофф Мобайла, включенных в новую платформу — выявление массового обзвона/рассылки, блокировка СМС-спама, анализ в момент операции: активный звонок, переадресация звонка, посещение подозрительных сайтов, и другое.