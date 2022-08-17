Россиянина осудили на 1,5 года за случайное убийство дочери на руках у ее матери

В Троицке суд дал 1,5 года многодетному отцу за случайное убийство двухлетней дочери

Троицкий городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы многодетного отца за случайное убийство двухлетней дочери на глазах у ее матери. Об этом сообщает 74.RU.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сначала мужчина обвинялся по статьям о покушении на убийство и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшеv смерть, но суд переквалифицировал обвинение.

По данным издания, 5 февраля пьяный фигурант избил сожительницу, испытывая ревность. Затем он начал угрожать ей ножом и замахнулся, чтобы ударить. В этот момент женщина держала на руках малолетнюю дочь, которую отец и задел оружием, нанеся тяжелую травму ноги. Подруга сожительницы вырвала нож из рук нападавшего и остановила его.

Девочку госпитализировал, но она умерла от потери крови.

Известно, что семья погибшей девочки многодетная — помимо погибшей дочки, пара воспитывала еще троих детей.

