Посол заявил о панических настроениях в европейской стране

Посол Шульгин: в Нидерландах растут панические настроения перед отопительным сезоном

В Нидерландах растут панические настроения перед приближением отопительного сезона. Об обстановке в европейской стране рассказал посол России в Амстердаме Александр Шульгин, передает ТАСС.

«Наблюдаются определенные панические настроения. Ситуация крайне сложная, здесь предвидят, что все трудное еще впереди», — заявил дипломат. Он отметил, что в Нидерландах вырос спрос на дровяные печи для отопления домов.

По словам Шульгина, власти страны решили запустить угольные станции вопреки своим планам в отношении перехода на зеленую энергию. Он добавил, что Амстердам поставил задачу заполнить подземные газовые хранилища к 1 октября, но пока она не выполнена.

Ранее Bloomberg писало, что зимой 2022-2023 годов северо-западная Европа столкнется с серьезными проблемами с топливом — запасы дизеля (мазута и других видов дизельного топлива) в ноябре достигнут минимального значения с начала 2011 года. Агентство также отметило, что рынок не стимулирует создание запасов дизеля.