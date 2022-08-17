Адвокат рассказала о видах соцподдержки россиянам в трудной ситуации

Адвокат Старожильцева напомнила о государственной помощи россиянам в трудной ситуации

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева назвала виды государственной помощи россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Адвокат рассказала, что государственная помощь подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, а именно топливо, одежду, продукты питания. «Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России», — перечислила эксперт.

Старожильцева также напомнила о существовании социального контракта для незащищенных категорий населения, когда заключается соглашение, согласно которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. Как уточнила адвокат, при несоблюдении договоренности, деньги придется вернуть.

В конце июля эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг и выяснили, что социальные контракты для помощи бедным в России оказались неэффективны. По их данным, у большинства граждан, которые воспользовались данной мерой поддержки, не наблюдается положительной динамики.