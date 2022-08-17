Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Адвокат рассказала о видах соцподдержки россиянам в трудной ситуации

Адвокат Старожильцева напомнила о государственной помощи россиянам в трудной ситуации

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева назвала виды государственной помощи россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Адвокат рассказала, что государственная помощь подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, а именно топливо, одежду, продукты питания. «Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России», — перечислила эксперт.

Старожильцева также напомнила о существовании социального контракта для незащищенных категорий населения, когда заключается соглашение, согласно которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. Как уточнила адвокат, при несоблюдении договоренности, деньги придется вернуть.

В конце июля эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг и выяснили, что социальные контракты для помощи бедным в России оказались неэффективны. По их данным, у большинства граждан, которые воспользовались данной мерой поддержки, не наблюдается положительной динамики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным
Адвокат рассказала о видах соцподдержки россиянам в трудной ситуации
В России предложили выплачивать миллион за третьего ребенка
87-летняя женщина и ее 47-летний муж поделились секретом счастливого брака
В Китае усомнились в непричастности Байдена к визиту Пелоси на Тайвань
Турция опровергла сообщения о начале операции в Сирии
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах
Названы распространенные способы обмана на заправках
Перечислены сценарии грядущего глобального кризиса
ФБР вернуло Трампу изъятые при обыске паспорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.